Культура

Площадку псковского фестиваля «Хельга» обработали от клещей и комаров

Обработку поля от клещей провели на площадке фестиваля исторической реконструкции «Хельга», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля.

Видео: Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» / «ВКонтакте»

«Сегодня, 2 июля, начали обработку поля от клещей, комаров и прочей кровососущей заразы. На месте находятся специалисты», - сообщили организаторы.

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в деревне Выбуты Псковского района 5 и 6 июля.

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На площадках мероприятия пройдут массовые показательные сражения, турнирные состязания, мастер-классы, детские интерактивные площадки и ремесленная ярмарка, выступления музыкантов. Также продемонстрируют штурм крепости. Детям предоставят возможность посостязаться друг с другом на гуманизированном вооружении.

Будет работать лучный тир. Команда казаков продемонстрирует свои умения. На территории будет работать точка питания, также ее оснастят биотуалетами и стоянкой для авто.

Напомним, «Хельга» проводится ежегодно в погосте Выбуты (15 км от Пскова), на родине Великой княгини Ольги. Главная цель фестиваля - создание музея под открытым небом на месте рождения Великой княгини и ее внука Владимира, а также привлечение внимания общества к истории своей Родины и соседей, популяризация родной культуры и воспитание патриотизма в кругу молодежи. Каждый год в Выбуты приезжают реконструкторы из разных регионов, чтобы показать гостям фестиваля эпоху княгини Ольги, воссоздать традиции, быт и дух раннего средневековья на территории Руси и Скандинавии.

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