Культура

Певица Елена Васильчикова пригласила псковичей на праздник в честь 25-летия ПЛН

Псковская певица Елена Васильчикова обратилась к жителям и гостям города с призывом посетить праздник в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей, который состоится в преддверии Дня города Пскова, 19 июля, в 19:00 в парке Строителей.

Одним из главных событий вечера станет подъем аэростата, а выступать на площадке будет известная псковская певица Елена Васильчикова, заслужившая признание своей многогранностью и уникальным стилем.

На празднике планируется большая программа конкурсов и выступлений. Прямо на нашей площадке в парке Строителей мы проведем конкурс талантов.

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А в рамках торжественного запуска аэростата, в том числе, дети участников специальной военной операции и победители конкурсов к 25-летию ПЛН совершат подъем в небо над Псковом.

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Приходите вместе с семьей и друзьями! Начало в 19:00 19 июля в парке Строителей.

Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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