Фрагмент перстня с орнаментом «волчий зуб» нашли археологи вблизи Изборска

Закончила работу археологическая экспедиция «Турок-2025» вблизи Изборска, сообщили Псковской Ленте Новостей в Археологическом обществе Псковской области.
Фотографии: Археологическое общество Псковской области
В течение двух недель силами волонтеров из Пскова, Печор, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Новосибирска, Сургута, Усть-Камчатска и Минска велись археологические раскопки на объекте культурного наследия «Грунтовый могильник», XI - XV вв. у деревни Турок, расположенной недалеко от деревни Изборск.
На площади 51 квадратный метр были обнаружены нарушенные распашкой погребения и находки древнерусского времени (бубенчик от шумящей подвески, бусина из синего стекла, миниатюрная спиралька и фрагмент перстня с орнаментом «волчий зуб»). Научное руководство работами велось сотрудником Археологического центра Псковской области Михаилом Васильевым.
«Благодарим наших замечательных волонтеров, которые провели с нами эти насыщенные 16 дней. Мы хотим сказать вам спасибо, что были с нами в раскопе, на кухне, на экскурсиях, лекциях, у костра; спасибо за вашу помощь и интересные разговоры. Ждем вас следующим летом», - отметили в Археологическом обществе Псковской области.