Культура

На «Выходных в Пушкинской деревне» можно побывать за госсчёт

Две экскурсии и выставку в рамках программы «Выходные в Пушкинской деревне» в музейном комплексе Государственного Пушкинского заповедника в деревне Бугрово можно посетить за госсчёт — по федеральной программе «Пушкинская карта», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Музей «Пушкинская деревня» на картине Ольги Волковой «Конный двор в Бугрово» (2017) из фондов «Михайловского»

Речь идёт о костюмированных интерактивных экскурсиях «Крестьянская доля на широком поле» и «В гостях у мельника», которые в заповеднике запланированы на 17 августа. Первая из них знакомит гостей с жизнью псковской деревни, какой она была во времена «михайловского барина Ляксандры Сэргеича» и проходит по музею «Пушкинская деревня» — типологическому крестьянскому подворью той поры. На второй экскурсии туристам покажут подлинную старинную водяную мельницу и приведут множество фактов и легенд о процессе производства муки и крупы в XIX столетии.

Кроме того, «Пушкинской картой» можно воспользоваться и при посещении фондовой выставки «Но ты — губерния Псковская…». Путешествия Пушкина и путешествия к Пушкину» в бугровской «Музейной почте» 16 и 17 августа. Эта экспозиция, приуроченная к 200-летию ссылки поэта в Михайловское (август 1824 — сентябрь 1826 года), рассказывает о поездках ссыльного, «невыездного» из Псковской губернии Пушкина по ближним городам и городкам.