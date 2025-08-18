Культура

Музейщики «Арт-Донбасса»: Альбом детских иллюстраций к русской классике вышел в свет не без поддержки «Михайловского»

Силами художественного музея «Арт-Донбасс» в свет вышел альбом с репродукциями детских рисунков «Произведения русских классиков глазами детей Донбасса». Проект этого альбома стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2024 года и сейчас реализован при его поддержке, рассказали корреспонденту нашего издания в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», который поддержал проект ещё на этапе его выдвижения.

Фото из официального сообщества музея «Арт-Донбасс» в социальной сети

В книгу вошли репродукции детских работ, участвовавших в конкурсах рисунков, которые с 2016 года музей проводил к юбилеям великих русских писателей и поэтов: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, К.И. Чуковского, М.И. Пришвина, а также композитора С.С. Прокофьева. С 2023 года в этих конкурсах принимали участие не только местные школьники, но и юные художники со всей России, от Ленинградской области до Хабаровского края. В книгу вошло порядка 700 рисунков. Тираж альбома составляет 500 экземпляров и будет направлен, прежде всего, в учебные заведения, чьи воспитанники участвовали в конкурсах.

В «Михайловском» напомнили, что некоторые из работ, отобранных для альбома, могли видеть жители и гости Святогорья — выставки по итогам детских конкурсов стараниями донецких музейщиков активно путешествовали по России. Так, например, в марте-июле 2024 года в Пушкинском заповеднике показывали выставку «Открывая Пришвина». А иллюстрации к произведениям Пушкина в «Михайловском» представляли даже дважды — в декабре 2022 года в экспозиции «Я памятник себе…» и в феврале-апреле нынешнего года, на выставке под названием «И каждая строка рисунком хочет стать». В последней из перечисленных, особо отметили в Пушкинском заповеднике, принимали участие и юные художники из Псковской области — из Великих Лук и Палкино.