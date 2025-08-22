Культура

Максим Костиков: РВИО уже несколько лет поддерживает праздник «Воевода Шуйский»

Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества уже много лет поддерживает проекты Псковского музея-заповедника, заявил Член Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Максим Костиков на открытии исторического праздника «Воевода Шуйский».

«Мы уже несколько лет поддерживаем проекты Псковского музея-заповедника. Считаем, что это очень хорошее и полезное дело, популяризация военной истории нашей Родины. Спасибо всем вам! С праздником! Надеюсь, что данный праздник будет проходить ещё многие и многие годы», — сказал Максим Костиков.



Исторический праздник «Воевода Шуйский» стартовал 23 августа в 12:00 на территории у Покровской башни в Пскове.

Смотрите также Исторический праздник «Воевода Шуйский» начинается у Покровской башни в Пскове



На празднике присутствует Клуб из Нижнего Новгорода «СКИФ» В рамках праздника клуб проведет мастер-классы, экскурсию по своему историческому лагерю, исторический лекторий на тему: «Русская армия XVII в. Традиции и реформы».



Организаторы подготовили разнообразные площадки. Гостей ждут мастер-класс по отливке пуль, суличный тир, роспись Лицевого летописного свода, чеканка монет, письмо гусиными перьями и многое другое. На празднике присутствует Клуб из Нижнего Новгорода «СКИФ» В рамках праздника клуб проведет мастер-классы, экскурсию по своему историческому лагерю, исторический лекторий на тему: «Русская армия XVII в. Традиции и реформы».Организаторы подготовили разнообразные площадки. Гостей ждут мастер-класс по отливке пуль, суличный тир, роспись Лицевого летописного свода, чеканка монет, письмо гусиными перьями и многое другое.