Культура

Исторический праздник «Воевода Шуйский» начинается у Покровской башни в Пскове

Исторический праздник «Воевода Шуйский» стартует 23 августа в 12:00 на территории у Покровской башни в Пскове.

Клуб из Нижнего Новгорода «СКИФ» впервые поприсутствует на историческом празднике «Воевода Шуйский». В рамках праздника клуб проведет мастер-классы, экскурсию по своему историческому лагерю, исторический лекторий на тему: «Русская армия XVII в. Традиции и реформы».

Организаторы подготовили разнообразные площадки. Гостей ждут мастер-класс по отливке пуль, суличный тир, роспись Лицевого летописного свода, чеканка монет, письмо гусиными перьями и многое другое.

Сразу три турнира с призами от партнеров праздника пройдут во время праздника: турнир по метанию сулиц, турнир хитрости и чести, турнир по настольным играм.

Также в рамках праздника пройдут образовательные квесты ПсковГУ.

Развлекательный интерактив у сцены и выступление Псковского цирка впервые на празднике «Воевода Шуйский» стартует в 17:00.

Группа «Вольный ветер» выступит на закрытии исторического праздника в 18:00. Ярким дополнением станет фаер-шоу от театра огня «Бор Хейм».

Праздник «Воевода Шуйский» пройдет при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Организаторами выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр.