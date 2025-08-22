Культура

Группа «Вольный ветер» выступила на закрытии исторического праздника «Воевода Шуйский» в Пскове 23 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Группа «Вольный ветер» уже более 10 лет является участниками различных по тематике и масштабу фестивалей в России и за её пределами. В репертуаре группы множество ярких авторских композиций, уникальные аранжировки русских народных песен, скандинавского и кельтского фольклора. В творчестве «Вольного ветра» гармонично переплетаются легендарный дух далёкого прошлого, мистика и современный темп жизни, рассказали в музее.

Ярким дополнением закрытия праздника также стало фаер-шоу от театра огня «Бор Хейм».

Исторический праздник «Воевода Шуйский» стартовал 23 августа в 12:00 на территории у Покровской башни в Пскове.