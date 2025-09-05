Культура

Находки псковских археологов украсили настольные игры

Находки с раскопок поселения возле деревни Горожане украсили настольную игру, сообщается в группе «Археология Пскова и Псковской области. ПОАЭ» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Археология Пскова и Псковской области. ПОАЭ» / «ВКонтакте»

«Археологические находки это не только ценные артефакты, но и три-четыре способа по новому взглянуть на привычные идеи. Открываем закулисье фестиваля "Историческая лаборатория". Для создания игр в детской зоне мы вдохновлялись находками, обнаруженными при раскопках на поселении у деревни Горожане», - говорится в сообщении.

Поле доски для игры на ловкость украшено мотивами ременной накладки с изображением дракона, найденной в горизонте очажных камней раскопа 4.

«Фотографии бус - самой многочисленной категорией индивидуальных находок, стали "рубашками" карточек для игры мемо. Игры пришлись по душе не только маленьким посетителям», - добавили в группе.