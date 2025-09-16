Культура

Бесплатная экскурсия для молодёжи раскроет тайны картины Карла Брюллова об осаде Пскова

22 сентября молодёжь Пскова приглашают на бесплатную тематическую экскурсию «История одной картины», посвящённую масштабному полотну Карла Брюллова «Осада Пскова польским королём Стефаном Баторием в 1581 году». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фотографии: Псковский городской молодежный центр

Событие, которому посвящена картина, — героическая оборона Пскова от войск польского короля Стефана Батория — является одной из ключевых страниц в истории Пскова и России. Генеральный штурм, предпринятый Баторием, состоялся 21 сентября 1581 года и был успешно отражён благодаря мужеству и сплочённости защитников города.

Художник Карл Брюллов, один из самых выдающихся живописцев XIX века, приступил к работе над этим масштабным полотном после оглушительного успеха своей самой известной работы — «Последний день Помпеи». Картина об осаде Пскова создавалась им долго и кропотливо, что позволяет говорить о её особом значении в творчестве мастера.

«В ходе экскурсии я расскажу не только об историческом контексте изображённых событий, – отмечает экскурсовод Марина Иванова. – Ребята узнают, каким был конечный результат многолетнего труда именитого художника и как работа была воспринята современниками».

Экскурсия состоится в 17:00 по адресу: ул. Воеводы Шуйского, 16/2 (у памятника Савелию Ямщикову в Покровском углу).

Для участия в экскурсии необходима предварительная запись через сообщения сообщества духовно-нравственного направления.

Напомним, 18 сентября в Псковской области отмечается региональная памятная дата — День памяти псковичей, погибших при защите Отечества.