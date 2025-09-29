Культура

Выставочный проект «Придумано и сделано в России» продемонстрируют в Изборске

Изборск станет вторым после Казани городом нового этапа продвижения российского дизайна в регионах «Придумано и сделано в России», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».

В выставочном зале государственного музея-заповедника «Изборск» 10 октября откроется передвижная выставка победителей и номинантов шорт-листа IV Всероссийского конкурса-биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России». Этот масштабный проект Всероссийского музея декоративного искусства с 2018 года служит платформой для открытого диалога о современном российском дизайне.

Экспозиция представит 200 лучших работ IV биеннале, отобранные авторитетным жюри. Это не просто демонстрация мастерства и эстетики, а зеркало актуальных трендов – от тактильных решений и устойчивых материалов до новых сценариев потребления и осмысления локальной идентичности. Каждый проект – ответ на вызовы времени, воплощённый в предметном дизайне.

Например, керамические скульптуры «СКВОЗЬ» Марины Акиловой – арт-объекты, вдохновленные неолитическим ямчатым орнаментом. Для создания скульптур, похожих на древние камни, используется технология послойного нанесения орнамента с эффектом летящей золы и обжиг в дровяной печи. Дизайнер стремится передать ощущение древности, глубины и величия, возникающее на Псковской земле, что отражает глобальную тенденцию на локальную идентичность и интерес к сложным текстурам. Коллекция кубков Натальи Костровой «Артефакты» не только показывает возможности современного дизайна сочетать эстетику и экологическую ответственность, но и раскрывает интересную историю. Для создания объектов дизайнер использовала стеклянные ножки, найденные на раскопках старейшего стеклянного завода России «Красный май» в городе Вышний Волочёк.

Наряду с конкурсными работами современных авторов на выставке будут показаны предметы начала ХХ века из фондов Всероссийского музея декоративного искусства.

«Проект «Придумано и сделано в России» – яркое свидетельство того, как дизайн становится инструментом для осмысления современности и самовыражения нового поколения художников. Мы с большим интересом наблюдаем за стремительным ростом числа участников конкурса, что подтверждает интерес молодых специалистов к сфере прикладного искусства и представлению через него национальной идентичности. В прошлом году мы также расширили количество номинаций, включив циркулярный, ювелирный дизайн и номинацию, посвященную AI-технологиям, что открывает новые горизонты для творчества. Особенно важно, что благодаря проекту удается выстраивать диалог с молодой аудиторией и демонстрировать достижения наших дизайнеров в разных уголках страны. Именно такие инициативы делают культуру доступной, вдохновляют молодежь на профессиональный рост, способствуют широкому культурному обмену и дают старт для воплощения новых идей», – отметила директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова.

«Проект «Придумано и сделано в России» является флагманом для музея и поддержан Министерством культуры Российской Федерации. Мы воспринимаем предметный дизайн не только как художественное высказывание, но и как важнейший документ эпохи. За каждым предметом стоит история, автор и культурный контекст. «Придумано и сделано в России» – это системная работа по формированию культурного наследия, которое будет актуально и значимо для будущих поколений», – отметила директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина.

«Передвижная выставка «Придумано и сделано в России» приезжает в старинный русский город Изборск прямо из Казанского Кремля, из сердца третьей столицы России, и это большая честь для нашего музея-заповедника – принимать столь инновационный и масштабный выставочный проект! Выставка «Придумано и сделано в России» пользуется заслуженным успехом у профессионалов дизайна и широкого зрителя. Очевидно, что проект Всероссийского музея декоративного искусства в Москве выводит наш маленький федеральный музей в Изборске на новый творческий и технический уровень. Это стало возможно благодаря всемерной поддержке Министерства культуры России и компании «Транснефть», подарившей Изборску великолепный выставочный зал, которому нет равных в регионе. Мы рады показать зрителям актуальные тренды и лучшие образцы современного российского авторского дизайна. Уверена, что это нетривиальное художественное событие привлечет большое внимание посетителей как из Псковской области, так и со всей России», – подчеркнула директор государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

Изборск станет вторым после Казани городом нового этапа программы продвижения российского дизайна в регионах. Это важный шаг к тому, чтобы биеннале обрела подлинно общероссийское звучание.

«Благодарим за поддержку передвижного выставочного проекта "Придумано и сделано в России" министерство культуры Российской Федерации и Фонд развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив», - добавили в музее.