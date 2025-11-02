Культура

День народного единства отмечают в псковском Доме офицеров

Концерт «В единстве наша сила» стартовал в Доме офицеров Пскова 4 ноября, в День народного единства. Торжественная программа была открыта яркими выступлениями народных коллективов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Несколько площадок сегодня работают одновременно для гостей торжественного мероприятия.

Только что завершился круглый стол «Разные, но не чужие – мир через культуру», торжественно открыт яркий концерт на основной сцене и продолжает радовать гостей города выставка «Одного предмета».

Особенным моментом открытия праздничного концерта стал ритуал передачи Знамени Победы.

По праву Знамя Победы передал участник СВО, ветеран боевых действий - гвардии старший лейтенант Михаил Лопенков. Знамя приняла заместитель руководителя по общественным проектам Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Республики Коми, заместитель начальника регионального штаба «Юнармия» Ксения Вакуина. Далее копия Знамени Победы будет передана в Республику Коми.

После торжественной церемонии зрителей порадовали выступления лучших творческих коллективов региона, среди них народный коллектив ансамбль «Уграда», творческая группа «Гайтан», коллектив «Русские узоры», белорусский ансамбль «Хлопцы поселковые», исполнитель на иранских музыкальных инструментах Хамид Реза Даду и многие другие.