Общество

Знамя Победы отправилось в Псковскую область в рамках всероссийской акции

Знамя Победы отправилось в Псковскую область в рамках всероссийской акции «Марш Знамени Победы». В министерстве молодежной политики Псковской области сообщили, что акция проходит в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ее задача – сохранить память о событиях тех лет и героизме советского народа, воспитать патриотизм у молодежи и привлечь граждан к мероприятиям, посвященным году защитника Отечества и 80-летию Победы.

Фото здесь и далее: министерство молодежной политики Псковской области

Акция стартовала в августе на острове Шумшу (Сахалинская область). Копия Знамени Победы, штурмового флага 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, которое было водружено на Рейхстаг 1 мая 1945 года, уже побывала в Ленинградской области, Карелии, Новгороде и Калининграде. Завершится акция в декабре 2025 года в Москве в рамках Всероссийского патриотического форума.

23 октября в Мурманске у мемориала «Защитникам Советского Заполярья» состоялась церемония передачи копии Знамени Победы от Мурманской области Псковской, в рамках торжественных мероприятий в честь 81-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

В них приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, врио министра молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев, командование Северного флота, руководство областной Думы, администрация Мурманска, ветеранские, общественные организации и молодежные объединения. Также присутствовала делегация иностранных журналистов, аккредитованных при МИД России.

Право передать Знамя Победы было предоставлено Сергею Гундареву, капитану второго ранга, участнику специальной военной операции и региональной программы «Герои Севера». Знамя принял Дмитрий Яковлев, врио министра молодежной политики Псковской области.

После церемонии участники почтили память павших минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню.

Организатором акции «Марш Знамени Победы» является ФГБУ «Роспатриотцентр» и Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».