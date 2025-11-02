33 объекта порховской усадьбы Строгановых признали культурным наследием РФ

33 объекта усадьбы Строгановых в деревне Волышово Порховского муниципального округа признаны культурным наследием России, сообщается в Telegram-канале усадьбы.

«Опубликован официальный документ №КН/11-13159 от 27 октября, утверждающий состав объектов на территории усадьбы Строгановых в Волышово, внесенных в перечень культурного наследия России», - говорится в сообщении.

Среди них: главный дом, манеж, псарня, флигели, парк, бельведер и другие части архитектурного комплекса.

«Мы продолжаем возвращать к жизни не только здания, но и память, атмосферу и культуру великой эпохи», - добавили в Telegram-канале усадьбы.

Ранее сообщалось, что пост охраны организовали возле усадьбы Строгановых.

Усадьба Строгановых в Волышово - это крупный комплекс зданий, построенных в XVIII-XIX веках, среди которых особенно выделяются здание конюшни и огромный дом-дворец. На ее территории также находится большой парк, когда-то насчитывавший более 200 видов древесных пород.

Ранние сведения об усадьбе относятся к концу XVIII века, когда она принадлежала дворянской семье Овцыных. В 1800 году в качестве приданого их дочери Екатерины имение перешло во владение героя Отечественной войны 1812 года Дмитрия Васильчикова. А в 1856 году поместье вновь стало приданым - для Татьяны Васильчиковой, ставшей супругой графа Александра Строганова.

Именно со второй половины XIX века, когда Волышово стало принадлежать семье Строгановых, из небольшого поместья оно превратилось в блестящий образец усадебной архитектуры своего времени.