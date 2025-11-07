Общество

Возле усадьбы Строгановых в порховской деревне Волышово выставили охрану

Пост охраны организовали возле усадьбы Строгановых в деревне Волышово Порховского муниципального округа, сообщается в Telegram-канале усадьбы.

Фото здесь и далее: «Усадьба Строгановых» / Telegram

«Чтобы сохранить усадьбу в порядке и защитить её от вандализма и небрежного отношения, возле главного дома теперь дежурит охрана. Мы заботимся о том, чтобы территория оставалась чистой, ухоженной и безопасной для всех, кто приезжает познакомиться с историей усадьбы Строгановых», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории усадьбы ведется работа над проектом реставрации манежа.

Усадьба Строгановых в Волышово - это крупный комплекс зданий, построенных в XVIII-XIX веках, среди которых особенно выделяются здание конюшни и огромный дом-дворец. На ее территории также находится большой парк, когда-то насчитывавший более 200 видов древесных пород.

Ранние сведения об усадьбе относятся к концу XVIII века, когда она принадлежала дворянской семье Овцыных. В 1800 году в качестве приданого их дочери Екатерины имение перешло во владение героя Отечественной войны 1812 года Дмитрия Васильчикова. А в 1856 году поместье вновь стало приданым - для Татьяны Васильчиковой, ставшей супругой графа Александра Строганова.

Именно со второй половины XIX века, когда Волышово стало принадлежать семье Строгановых, из небольшого поместья оно превратилось в блестящий образец усадебной архитектуры своего времени.