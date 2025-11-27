Культура

Озвучены отдельные итоги научной работы сотрудников «Михайловского» в 2025 году

Некоторые статистические данные, касающиеся публичных итогов научно-изыскательской работы сотрудников Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в 2025 году, привёл учёный секретарь музея Эдуард Узенёв. Как уточняет корреспонденту Псковской Ленте Новостей служба информации Пушкинского заповедника, эти цифры были озвучены в ходе так называемой «внутренней» конференции, которую в музее провели сегодня, 7 декабря.

Сотрудники Пушкинского заповедника представляли итоги своих изысканий на конференциях разного уровня — как собственно в «Михайловском», так и за его пределами, сообщил Эдуард Узенёв. В завершающемся 2025 году состоялось 35 таких выступлений. Кроме того, в текущем году по итогам исследований музейных специалистов было опубликовано 46 статей и заметок в различных научных и научно-популярных изданиях. Подобный результат учёный секретарь музея счёл неплохим.

В завершение чтений Эдуард Узенёв выразил большую благодарность коллегам, которые продолжают заниматься научной работой несмотря на кратно увеличившуюся — из-за резкого роста туристического потока — экскурсионную нагрузку.

Учёный секретарь Государсвенного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» также напомнил, что материалы по итогам сегодняшней конференции планируются к публикации в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», уже в следующем, 2026 году.