Культура

Без малого 3,5 тысячи зрителей побывали на фестивале «Пушкин. Михайловское»

Некоторые статистические показатели, касающиеся завершившегося сегодня, 9 декабря, IV Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское», приводит служба информации Государственного Пушкинского Заповедника.

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Так, корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском» сообщили, что за пять дней на конкурсных, специальных и ретропоказах, а также на десяти творческих встречах и на выставке в рамках фестиваля побывало почти 3,5 тысячи зрителей. Основные события этого праздника мультипликации проходили в Научно-культурном центре музея-заповедника в Пушкинских Горах; другие — в Пскове, в Острове и в Опочке, впервые включённой в фестивальную географию.

Всего за эти дни жителям и гостям Псковской области было показано около шестидесяти мультфильмов, снятых по мотивам литературных произведений; 36 из них — анимационные новинки. Это конкурсные работы по стихам и прозе Ивана Крылова, Льва Толстого, Михаила Булгакова, Даниила Хармса, других авторов, а также фильмы-адаптации сказок и легенд народов мира, созданные как мастерами, так и начинающими мультипликаторами в самых разных техниках.

По итогам работы жюри под началом известного режиссера-мультипликатора, лауреата Госпремии СССР Натальи Орловой на торжественной церемонии закрытия фестиваля в музее-заповеднике «Михайловское» было вручено пять лауреатских дипломов в разных номинациях.

Обладателем Гран-при IV Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» стал Дмитрий Геллер — режиссёр и художник-мультипликатор, лауреат премии «Золотой орёл» и многих других российских и международных фестивалей, выдающийся представитель екатеринбургской и, шире, российской школы анимации. По словам Натальи Орловой, его работу единодушно признали лучшей все члены судейской коллегии.

Напомним, что Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» был инициирован несколько лет назад Государственным Пушкинским Заповедником и его директором Георгием Василевичем.