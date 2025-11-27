Культура

Победитель IV фестиваля анимации и литературы: «Михайловское — это сказка»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 9 декабря, объявили победителей IV Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское».

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, награды победителям были вручены на церемонии закрытия фестиваля. Диплом «За трогательную режиссёрскую трактовку сюжета стихотворения Сергея Есенина» получил анимационный фильм «Песня о собаке» (режиссёр-постановщик Сергей Струсовский). Специальный приз жюри был вручён анимационному фильму «Связи» по рассказу Даниила Хармса (режиссёр-постановщик и автор сценария Светлана Андрианова). Награда за лучшую адаптацию литературного произведения досталась анимационному фильму «Старый дед и внучек» по мотивам одноимённой сказки Льва Толстого (режиссёр-постановщик Михаил Горобчук). Приз за лучшее художественное решение судейская коллегия под началом Наталии Орловой присудила фильму «Неясыть» произведению Виталия Бианки «Лесные разведчики» (режиссёр-постановщик и автор сценария Мария Якушина). Диплом за лучшую режиссуру получил фильм «Ремарки» о книге Эриха Марии Ремарка «Триумфальная арка» (режиссёр-постановщик и автор сценария Мария Якушина).

Помимо наград-статуэток, выполненных по эскизам известного российского художника, давнего друга фестиваля анимации и музея-заповедника «Михайловское», победившие в непростой конкурентной борьбе режиссёры и художники получили традиционный подарок организаторов фестиваля — валенки для следующих путешествий в псковские пушкинские места зимой.

Один из главных итогов фестиваля подвёл в своём ответном слове один из призёров Сергей Струсовский. «Михайловское — это сказка», сказал он. И признался, что не только такой дорогого диплома, но и валенок тоже у него до сих пор не было.

Напомним, что Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» был инициирован несколько лет назад Государственным Пушкинским заповедником и его директором Георгием Василевичем. В его конкурсной программе в нынешнем году участвовало 36 фильмов, снятых в последние два года.