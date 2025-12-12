Четыре рэпера прошли в полуфинал седьмого сезона Pskov Rap Competition

В рамках седьмого сезона творческого состязания Pskov Rap Competition 11 декабря определились участники полуфинальной стадии. По итогам отборочных испытаний в финал прошли четыре исполнителя.
Мероприятие проходит в формате DeathMatch и продлится по 18 декабря. Соревнование даёт молодым артистам площадку для демонстрации мастерства рифмы, флоу и сценической подачи. С приближением финала растет количество зрителей.
В полуфинал вышли: Kostet, Rowen, Марианна Бахмайре и КК.
В начале сезона за победу боролись десять участников. Каждый из них получил бонусные сувениры от партнёров проекта, а также шанс завоевать специальный приз от Pskov Rap Competition.
Полуфинальные баттлы станут следующим этапом напряжённой борьбы за призовой фонд в 45 000 рублей. Зрители и жюри ожидают ярких выступлений, острых словесных поединков и новых имён на псковской рэп‑сцене.