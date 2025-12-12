Культура

Итоги исследований загадочных длинных курганов на Ворониной горе представили в Пскове

В рамках итоговой лекции Псковского археологического сообщества в библиотеке имени И. И. Василева с новыми результатами выступила ГБУК ПО «Археологический центр Псковской области». Доклад был посвящен археологическим исследованиям 2025 года на могильнике у Ворониной горы в Себежском районе, где изучаются памятники — длинные курганы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





Большие погребальные сооружения, характерные для культуры псковских длинных курганов, были в центре внимания. В ходе доклада, были затронуты и другие районы — Островский, Печорский, Струго-Красненский и Плюсский, где также встречаются подобные древности.

Особое внимание было уделено специфике погребального обряда. Участница встречи подробно обсудила так называемые «жалики» — ритуальные сооружения из камней, которые являются важной особенностью этих памятников, а также вспомнила фундаментальные работы выдающегося археолога Валентина Седова.



О раскопках на Ворониной горе рассказали на примере двух ключевых объектов: детского и взрослого погребений.