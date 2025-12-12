Заключительный аккорд археологического года: находки-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ

Горсть монет, нож, переделанный из напильника, осколки тысячелетней керамики — каждая находка археолога подобна письму из прошлого. В Пскове открылась выставка «Итоги археологического сезона», где представлены главные «послания» 2025 года: значимые и неожиданные артефакты, поднятые из культурного слоя региона.
Здесь можно в деталях рассмотреть то, что лишь недавно увидело свет после столетий забвения, и узнать историю, которую хранила земля.
Подробнее об открывшейся выставке — в фоторепортаже Анны Тягуновой.