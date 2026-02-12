Ирина Голубева: Народный мониторинг крепостей стал проектом, а не просто акцией

Народный мониторинг состояний крепостных сооружений провели в апреле 2025 года Псковское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры совместно с национальным комитетом Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест. Участие в нем также приняли все неравнодушные горожане. Руководитель отделения ВООПИиК Ирина Голубева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала, почему этот формат работы оказался не просто эффективным, а системным.

В отличие от предыдущих выездов, этот мониторинг стал частью большого проекта по сохранению крепости Окольного города. Ему предшествовала серьезная подготовка: в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева прошли три открытые лекции.

«Мы познакомили всех желающих и с историей, и с законодательством, и с состоянием крепости, которое нас тревожит», — пояснила Ирина Голубева.

По словам руководителя отделения, Псковская крепость федерального значения охватывает весь центр города, но находится на стыке разных систем. Одни организации отвечают за реставрацию стен, другие — за программу «Комфортная городская среда». И они зачастую не пересекаются.

«Очень хороший пример — улица Свердлова. Архитекторам, которые разрабатывали проект ее ремонта, было не велено даже подходить к крепостным стенам. Потому что это разные инстанции», — привела пример Ирина Голубева.

Задача мониторинга — отследить эту связь и понять, как наладить системную работу.

Результат превзошел ожидания. На призыв откликнулись те самые «сторонники», о которых Ирина Голубева говорила ранее. Кто-то приходил с геодезическими линейками, кто-то просто рисовал, а многие фантазировали, предлагая, как использовать древние стены сегодня.

«Мы получили более 250 фотографий и предложений, которые нам предстояло отфильтровать: что возможно, что законно, а что придется ждать долго», — констатирует Ирина Голубева.

И сразу появились реалистичные инициативы. Архитектор Владимир Шуляковский предложил создать пешеходную связь между берегами Псковы и Великой вдоль крепостной стены XIV века.

Народный мониторинг, подчеркивает Ирина Голубева, — это не разовая акция, а долговременный проект. Уже запланированы круглые столы с областными министерствами культуры и туризма, городским управлением культуры.