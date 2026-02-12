Ирина Голубева: Народный мониторинг крепостей стал проектом, а не просто акцией

Народный мониторинг состояний крепостных сооружений провели в апреле 2025 года Псковское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры совместно с национальным комитетом Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест. Участие в нем также приняли все неравнодушные горожане. Руководитель отделения ВООПИиК Ирина Голубева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала, почему этот формат работы оказался не просто эффективным, а системным.
В отличие от предыдущих выездов, этот мониторинг стал частью большого проекта по сохранению крепости Окольного города. Ему предшествовала серьезная подготовка: в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева прошли три открытые лекции.
По словам руководителя отделения, Псковская крепость федерального значения охватывает весь центр города, но находится на стыке разных систем. Одни организации отвечают за реставрацию стен, другие — за программу «Комфортная городская среда». И они зачастую не пересекаются.
Задача мониторинга — отследить эту связь и понять, как наладить системную работу.
Результат превзошел ожидания. На призыв откликнулись те самые «сторонники», о которых Ирина Голубева говорила ранее. Кто-то приходил с геодезическими линейками, кто-то просто рисовал, а многие фантазировали, предлагая, как использовать древние стены сегодня.
И сразу появились реалистичные инициативы. Архитектор Владимир Шуляковский предложил создать пешеходную связь между берегами Псковы и Великой вдоль крепостной стены XIV века.
Народный мониторинг, подчеркивает Ирина Голубева, — это не разовая акция, а долговременный проект. Уже запланированы круглые столы с областными министерствами культуры и туризма, городским управлением культуры.