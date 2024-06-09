Культура

Женские височные кольца нашли археологи при раскопках у церкви в Пскове

Распространенный вид женских украшений в древнерусских городах - височные кольца - нашли археологи при раскопках на территории церкви Николы со Усохи в Пскове. Об этом сообщается в группе «Археология в Пскове и Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Археология в Пскове и Псковской области» / «ВКонтакте»

«В нашем случае на серебряное кольцо нанизаны две бочонковидные полые серебряные бусины. Поверхность каждой бусины полностью украшена шариками зерни. Такие височные кольца появились на территории Древнерусского государства в самом конце XI века под влиянием византийских ювелирных традиций. В XII-XIII веках такое украшение было весьма распространено в средневековых русских городах», - рассказали археологи.

Ранее сообщалось, что археологи при раскопках на территории церкви Николы со Усохи нашли старинные тисненые накладки, которые использовались в качестве украшения для женских головных уборов.

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Также здесь удалось обнаружить клад из 17 серебряных монет.