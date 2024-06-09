Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ENERGY кешбэк-игра
Кабельный потенциал
чипсы из Пскова на ПМЭФ
кадры решают всё
михайловское 60 тысяч гостей
экзотика агротуризм
Господин Рейтингомер
топ заведений для выпускников
дело ФАПное
выход есть профилактика суицида
ПЭМЗ ищет сотрудников
на пороге перезагрузки
где в Пскове получить права
ковать кадры пока горячо
баня «Гельдт» долгожданное открытие
оксана филиппова интервью
 
 
 
ещё Культура 09.06.2024 13:400 Редкие для Пскова украшения нашли археологи у церкви Николы со Усохи 10.06.2024 11:210 Женские височные кольца нашли археологи при раскопках у церкви в Пскове 09.06.2024 16:400 Фотовыставка «Псковские рифмы» откроется 14 июня 09.06.2024 13:400 Редкие для Пскова украшения нашли археологи у церкви Николы со Усохи 09.06.2024 13:200 Фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг» завершается в Изборске. ФОТО 08.06.2024 21:000 Уникальные предметы из коллекции Псковского музея представили в Рязани
 
 
 
Самое популярное 04.06.2024 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 05.06.2024 09:159 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 03.06.2024 12:480 «Избивает СВОшника его же костылем»: полиция проверяет информацию о драке на Завеличье 03.06.2024 22:070 Фотофакт: последствия стихии в Сквере павших борцов в Пскове 04.06.2024 20:418 Перемены не за горами
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Женские височные кольца нашли археологи при раскопках у церкви в Пскове

10.06.2024 11:21|ПсковКомментариев: 0

Распространенный вид женских украшений в древнерусских городах - височные кольца - нашли археологи при раскопках на территории церкви Николы со Усохи в Пскове. Об этом сообщается в группе «Археология в Пскове и Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Археология в Пскове и Псковской области» / «ВКонтакте»

«В нашем случае на серебряное кольцо нанизаны две бочонковидные полые серебряные бусины. Поверхность каждой бусины полностью украшена шариками зерни. Такие височные кольца появились на территории Древнерусского государства в самом конце XI века под влиянием византийских ювелирных традиций. В XII-XIII веках такое украшение было весьма распространено в средневековых русских городах», - рассказали археологи. 

Ранее сообщалось, что археологи при раскопках на территории церкви Николы со Усохи нашли старинные тисненые накладки, которые использовались в качестве украшения для женских головных уборов. 

Также здесь удалось обнаружить клад из 17 серебряных монет.  

Теги: #археологи
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?
В опросе приняло участие 198 человек
10.06.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк»: Иван Белугин о догазификации Локни 10.06.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 10 июня 10.06.2024, 11:540 Участок проспекта Энтузиастов в Пскове закрыли для транспорта 10.06.2024, 11:440 Три человека пострадали в ДТП по вине пьяного тракториста в Великолукском районе
10.06.2024, 11:330 Псковичка стала призером соревнований «День прыжков» в Москве 10.06.2024, 11:210 Женские височные кольца нашли археологи при раскопках у церкви в Пскове 10.06.2024, 11:110 Подозреваемых в преступлениях мужчин разыскивают в Псковской области 10.06.2024, 11:000 Веранда горела в многоквартирном доме на улице Вокзальной в Пскове
10.06.2024, 10:500 «ГорДозор»»: Рижская взлетная полоса 10.06.2024, 10:480 «Псковские драконы» завоевали медали на Петровском гребном марафоне 10.06.2024, 10:410 Мужчина погиб при возгорании дома на две семьи в Опочке 10.06.2024, 10:360 Кабмин предложил вернуть водительские права участникам военных действий
10.06.2024, 10:330 «Гайд-парк»: Иван Белугин о догазификации Локни 10.06.2024, 10:250 Псковская область заняла 44 место в экологическом рейтинге регионов 10.06.2024, 10:110 На Ивлееву заявили в ФАС за слоган ее нового ресторана 10.06.2024, 09:570 Около 600 выпускников сдавали информатику и устную часть иняза в Псковской области
10.06.2024, 09:460 Россиян ждет сокращенная рабочая неделя 10.06.2024, 09:350 Статистические итоги Дней Пушкинской поэзии—2024 подвели в «Михайловском»  10.06.2024, 09:280 В Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасную езду 10.06.2024, 09:150 Россиянам списали 8,5 млрд рублей по внесудебному банкротству
10.06.2024, 09:000 Финансист предупредил россиян о рисках высокого дохода по вкладам 10.06.2024, 08:401 Спрос на рационализаторов у псковских компаний вырос на 80% — аналитики 10.06.2024, 08:200 Минтруд оценил число занятых в тени россиян в 9,6 млн человек 10.06.2024, 08:000 Пару лосей в борщевике засняли под Псковом
10.06.2024, 07:401 Псковская область поднялась на 72 место в рейтинге развития регионов 10.06.2024, 07:200 Второй тренировочный полет провели воздухоплаватели в Великих Луках 10.06.2024, 07:000 Застройщиков хотят обязать сносить незавершенные в срок долгострои 09.06.2024, 22:250 Два легковых автомобиля столкнулись на круговом перекрестке на Запсковье
09.06.2024, 22:000 Онлайн-игру для детей о правилах безопасности рекомендует МЧС 09.06.2024, 21:400 Депутат Госдумы назвал способ выявить дипфейк 09.06.2024, 21:200 Мужчину с татуировкой в виде куполов во всю спину продолжают искать в Пскове 09.06.2024, 21:080 Пассажир автомобиля ВАЗ пострадал в результате ДТП в Опочке
09.06.2024, 21:040 Женщина ушибла голову при падении в автобусе в Пскове 09.06.2024, 21:000 Стоит ли пускать домашнее животное в кровать, рассказала психолог 09.06.2024, 20:400 Движение транспорта на четырех участках трассы Р-23 ограничат 10 июня 09.06.2024, 20:200 Археологи обнаружили заполненную сокровищами гробницу сына первого императора Китая
09.06.2024, 19:460 Эвакуированному с Псковского озера мужчине стало плохо на рыбалке 09.06.2024, 19:400 Жительницу Палкино подозревают в фиктивной регистрации гражданина Армении 09.06.2024, 19:200 Порядка 140 тысяч китайских туристов посетили Россию без визы 09.06.2024, 19:000 Венчальную литургию совершили в Псково-Печерской духовной семинарии
09.06.2024, 18:400 Врач объяснил, кому противопоказан бег 09.06.2024, 18:200 Великолучанка-воздухоплаватель поборется за звание чемпиона России 09.06.2024, 18:000 Дожди ожидаются на Северо-Западе в начале новой рабочей недели 09.06.2024, 17:400 Водитель автомобиля Mazda погиб в ДТП в Псковском районе
09.06.2024, 17:200 Спектакль «Пушкинские плавания» показывают в Дендропарке Пскова. ФОТО 09.06.2024, 17:000 Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле в Порховском районе 09.06.2024, 16:400 Фотовыставка «Псковские рифмы» откроется 14 июня 09.06.2024, 16:200 «Кто-то сильный» уложил дорожный знак на Запсковье
09.06.2024, 16:001 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры-2024. ФОТОРЕПОРТАЖ 09.06.2024, 15:400 На ПМЭФ-2024 заключили соглашения более чем на шесть триллионов рублей 09.06.2024, 15:200 «Окончание приключений»: найденный археологами в Выбутах кот уезжает в новый дом 09.06.2024, 15:000 Когда загранпаспорт становится недействительным, напомнили в псковском УМВД
09.06.2024, 14:400 Аэронавты в Великих Луках 9 июня совершат первый тренировочный полет 09.06.2024, 14:201 Торговля РФ и США выросла на 20% 09.06.2024, 14:001 По мотивам Пушкина 09.06.2024, 13:400 Редкие для Пскова украшения нашли археологи у церкви Николы со Усохи
09.06.2024, 13:200 Фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг» завершается в Изборске. ФОТО 09.06.2024, 13:000 Названы регионы, в которых выгодно лечить зубы 09.06.2024, 12:400 Два автомобиля столкнулись на улице Инженерной в Пскове 09.06.2024, 12:200 Мошенники получили от псковичей свыше четырех с половиной миллиона рублей
09.06.2024, 12:000 До +22 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 10 июня 09.06.2024, 11:400 Сливочное масло в России подорожало на 8% 09.06.2024, 11:200 Игорь Иванов поздравил с профессиональным праздником работников легкой промышленности 09.06.2024, 11:000 Псковичам предлагают внести предложения по благоустройству сквера у гостиницы «Рижская»
09.06.2024, 10:400 6 из 10 псковичей считают, что в России есть средний класс — опрос 09.06.2024, 10:200 Врач назвал продукты, которые мешают укреплению костей 09.06.2024, 10:000 Международная встреча воздухоплавателей стартует в Великих Луках 09.06.2024, 09:400 Два спектакля покажут на Днях Пушкинской поэзии в последний день фестиваля
09.06.2024, 09:200 Международный день друзей отмечают 9 июня 09.06.2024, 09:000 Минздрав России рассматривает изменения правил целевого набора обучения 08.06.2024, 22:160 В работе Telegram зафиксировали сбои 08.06.2024, 22:000 Диетолог назвала суточную норму клетчатки
08.06.2024, 21:400 В подмосковном ТЦ муж избил жену на глазах у ребенка 08.06.2024, 21:200 Рособрнадзор призвал направлять жалобы на ход ЕГЭ в специальные структуры 08.06.2024, 21:000 Уникальные предметы из коллекции Псковского музея представили в Рязани 08.06.2024, 20:400 Вылов воблы в России планируется полностью запретить в 2025 году
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru