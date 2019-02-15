ЖКХ

Сергей Грахов главной проблемой «мусорной» реформы назвал информационный вакуум

Теме сбора и утилизации твердых коммунальных отходов на территории Псковской области посвящен так называемый «парламентский час» 29-й сессии Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва, которая, как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проходит сегодня, 28 февраля.

С докладом по заявленной теме выступил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Он напомнил, что в прошлом году был выбран региональный оператор по обращению с ТКО, утверждена территориальная схема и региональная программа по обращению с отходами, а также иные нормативно-правовые документы.

«Эта реформа подразумевает совершенно иной подход к обращению с твердыми коммунальными отходами, нежели чем был ранее», - подчеркнул он.

Что касается нормативов, то здесь Сергей Грахов заверил, что они были посчитаны не так, как многие говорят, что данные были взяты с потолка, а проводились замеры, определялись объемы накопления в районах, после чего показания были проанализированы и сформированы нормативы.

Чиновник признал, что на сегодняшний день наблюдаются определенные сложности при реализации реформы, и есть негативная реакция среди населения. Однако и органы власти, и региональный оператор, по его словам, осуществляют ряд шагов, чтобы устранить все недостатки.

«Псковская область участвует в программе «Чистая страна», Минприроды уже подтвердило участие нашего региона в этой программе. Это означает, что Псковская область получит софинансирование строительства двух экотехнопарков. Стоимость проекта - примерно 1 млрд рублей. Если мы оставим все так, как было, когда было много перевозчиков не объединенных одной целью, то построить такие объекты было бы очень и очень сложно», - рассказал он.

По словам Сергея Грахова, для того, чтобы минимизировать негативные настроения среди населения, проводится постоянная работа со СМИ и в социальных сетях. «Люди в основном не против самой реформы, они просто находятся в некотором информационном вакууме. Заполняя его, мы видим, что откровенно негативных настроений нет», - добавил он.

Глава комитета по делам строительства и ЖКХ отметил, что основная тема сегодняшней повестки «мусорной» реформы - неправильно выставленные квитанции. В частности, люди получают квитанции с неправильно указанным количеством проживающих, в некоторых случаях учтены уже мертвые люди. «Это не оплата за услугу по счетчику, а по количеству человек проживающих в квартире или в доме. И если в квартире можно проследить количество людей с помощью управляющих компаний, то в случае с частными домами актуальных данных нет. Уже два месяца формируется и выверяется эта база данных по индивидуальным жилым домам», - поделился Сергей Грахов.

При этом чиновник отметил, что жители Псковской области нередко приходят и говорят, что получили квитанцию, в которую включен только один проживающий, а по факту, к примеру, проживают трое. «То есть люди понимают, что такая реформа необходима», - сделал вывод Сергей Грахов.