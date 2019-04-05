ЖКХ

Газовики провели очередной рейд по абонентам-должникам в Пскове

Абонентов-должников, проживающих в многоквартирных домах города Пскова, посетили сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и АО «Газпром газораспределение Псков» в ходе очередного совместного рейда. Основанием для приостановления поставки газа, согласно действующему законодательству, является неоплата за газ в течение двух расчетных периодов подряд, независимо от суммы долга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Псков».

По результатам рейда была приостановлена подача газа одному абоненту с задолженностью 1 200 рублей. Три абонента оплатили задолженность на общую сумму более 17 000 рублей, тем самым избежав отключения.

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» напоминает, что для возобновления подачи газа после отключения абонентам необходимо не только погасить долг, но и оплатить расходы по отключению и подключению к газораспределительной сети. А в случае взыскания задолженности через суд – еще и госпошлину.