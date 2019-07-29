ЖКХ

Прием граждан проведут 14 августа специалисты ООО «Экопром» в поселке Сосновый Бор

14 августа региональный оператор по обращению с ТКО на территории Псковской области, ООО «Экопром», проведет в поселке Сосновый Бор Себежского района индивидуальный прием граждан, на котором те смогут задать интересующие вопросы, связанные с вывозом отходов. Об этом сообщается в аккаунте регоператора в Instagram.

Специалисты «Экопрома» будут вести прием с 14.00 в местном Доме культуры.

Выписки из лицевого счета и справки можно получить заранее в администрации поселения для уточнения информации по оплате.