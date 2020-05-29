ЖКХ

13 действующих полигонов рекультивируют в Псковской области после строительства экотехнопарка

Вопрос создания экотехнопарка, который будет принимать, и обрабатывать основной объем отходов Псковской области уже находится в финальной стадии проработки с потенциальным инвестором. Ориентировочная стоимость проекта - 2 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках своего отчета о проделанной за год работе на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.

«После строительства экотехнопарка будем рекультивировать 13 действующих полигонов, ПСД на рекультивацию начнем готовить уже в следующем году, первым, как и договаривались, будет Порховский полигон. Отдельно обращаю внимание на то, что для предотвращения турбулентности на этом рынке, мы планируем выкупить часть акций у регоператора в региональную собственность. Таким образом, мы ограничим попытки отдельных структур саботировать работу регоператора и произвести захват рынка», - рассказал губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что если давление продолжится и контракт по какой-то причине будет расторгнут, будет создано областное государственное предприятие, которое самостоятельно будет выполнять функции регоператора.

«Это принципиальная позиция: мусор из других регионов нам не нужен, и мы сделаем всё, чтобы закрыть ему дорогу в Псковскую область», - заключил глава региона.