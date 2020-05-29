ЖКХ

Строительство очистных сооружений водопровода в Гдове и Порхове запланировано на 2021-2022 годы

В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» была утверждена региональная программа по повышению качества водоснабжения. Cтартовали два крупных проекта: реконструкция кольцевого водовода в Великих Луках и системы водоснабжения в деревне Переслегино Великолукского района. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе отчета о проделанной работе за год на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.

«В Великих Луках уже в этом году будет решена одна из наиболее сложных проблем – аварийное состояние участка кольцевого водовода, который обеспечивает водой 80% города. Там же в 2020 году стартует реконструкция станции биохимической очистки воды от сероводорода. Конкурсные процедуры на выполнение работ уже объявлены. Кстати, на станции используется уникальная технология очистки воды с использованием серобактерий. Реконструкцию планируем завершить в 2022 году», - рассказал глава региона.

В деревне Переслегино перекладка водопроводных сетей обеспечит безаварийное и бесперебойное водоснабжение, а строительство станции водоочистки доведет качество питьевой воды до установленных требований СанПиН. 1 477 жителей деревни к концу текущего года будут обеспечены качественной питьевой водой.

Также в этом году за счет средств областного бюджета ведется разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений водопровода в Гдове и Порхове. А в рамках местного бюджета разрабатывается ПСД на строительство станции очистки воды в деревни Родина.

По результатам проектирования будет подана заявка в Минстрой России о выделении средств в 2021-2022 годах.