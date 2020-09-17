ЖКХ

Названо место будущего экотехнопарка в Псковской области

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Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов рассказал, где в псковском регионе планируется построить экотехнопарк.

«Мы нашли участок с Минобороны в Палкинском районе. Нам его уже передали, на нем планируем разместить экотехнопарк», - сообщил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам руководителя комитета, участок находится достаточно далеко от населенных пунктов. «Мы старались минимизировать неудобства для жителей. Поэтому участки, к которым надо добираться через райцентр, мы тоже не рассматривали. Негоже, когда через райцентр по несколько раз в день проезжают поезда с мусором», - сказал председатель комитета.

На данный момент речь идет об открытии в Псковской области одного экотехнопарка. «Южную зону мы пока не рассматриваем», - добавил Сергей Грахов.

Конкурсную процедуру по строительству объекта планируется запустить в ближайшее время. «Надеемся, что будет несколько заявок, поскольку эта тема популярна, и что к нам зайдет концессионер, который реализует этот проект», - подчеркнул гость студии, добавив, что власти региона будут работать над тем, чтобы открытие экотехнопарка не сказалось на тарифах для населения за услуги по обращению с ТКО.