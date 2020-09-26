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Андрей Папчук опасается наличия карстовых пород под новым экотехнопарком

Директор мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук опасается наличия карстовых пород под территорией будущего экотехнопарка в Палкинском районе. Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове 29 сентября.

Он отметил, что необходимо провести необходимые геологические изыскания на месте будущего экотехнопарка, поскольку нагрузка на площадь будет «очень серьезной». «Не дай бог, будут карстовые породы, которые могут просесть. Надеюсь, там все будет нормально», - сказал он.

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По его словам, экотехнопарк сможет принять более 7 млн тонн отходов за 20 лет. При этом нагрузка на порховский полигон снизится, если мусор распределят согласно обновленной схеме обращения с ТКО, добавил Андрей Папчук.

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Кроме того, директор завода «СпецТрансКом» предложил заниматься сортировкой ТКО и на юге Псковской области, чтобы не допустить роста тарифа за вывоз мусора для жителей южной части региона.