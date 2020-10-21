ЖКХ

Псковское областное Собрания будет держать на контроле ситуацию со строительством экотехнопарка

Депутаты Псковского областного Собрания будут держать на контроле ситуацию со строительством экотехнопарка в Палкинском районе. Об этом сообщил председатель регионального парламента Александр Котов в эфире программы «Дом Советов» на радио «Эхо Москвы» в Пскове 21 октября.

«Безусловно, мы будем все контролировать от начала до конца, чтобы выполнялись все экологические требования, чтобы были проведены экологические изыскания на этом земельном участке, чтобы соблюдались необходимые расстояния до населенных пунктов. Мы же самим себе не враги», - отметил он.

Александр Котов заверил, что проект строительства экотехнопарка будет тщательным образом изучен. «Депутатский контроль, безусловно, будет», - подчеркнул спикер регионального парламента.

«Хочу сказать, что из Псковской области мусор никому не нужен, - продолжил он. - Все равно придется размещать твердые коммунальные отходы на территории области, подбирать место для экотехнопарка, для полигона твердых коммунальных отходов. Проблему в любом случае надо решать. И место в любом случае нужно искать на территории нашего региона».

Кроме того, Александр Котов рассказал, что ситуация с реализацией реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области меняется в лучшую сторону. «Но сказать, что все проблемы решены, я не могу. Потому что многие вопросы, которые поднимались в том числе в рамках дискуссий на сессиях областного Собрания депутатов, остаются нерешенными», - добавил он.