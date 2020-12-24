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Восстановление основной электросети планируют завершить 4 января в Псковской области

Восстановление основной сети электроэнергии в Псковской области планируется завершить в понедельник, 4 января, сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра энергетики Евгения Грабчака.

«Порядка 4 тысяч 500 потребителей на 9 утра сегодняшнего дня без электроснабжения остаются. Мы надеемся, что основная сеть 10 кВ будет к двум часам дня восстановлена, дальше пойдет отработка заявок по сети 0,4 кВ. У нас по сети 0,4 кВ уже чуть больше 400 заявок», - сказал он.

По его словам, всего привлечено более 150 бригад, причем дополнительные бригады были передислоцированы из соседних регионов: Ленинградской, Новгородской областей и других регионов нахождения компании «МРСК Северо-Запада».

«Работа идет совместно с главами администраций, с региональными властями, поэтому надеемся, что те дизель-генераторные установки, те дополнительные силы, техника, которые были передислоцированы в Псковскую область, поспособствует скорейшему восстановлению», - добавил замминистра.

Добавим, что в официальном Telegram-канале «Россети Северо-Запад» также сообщается, что завершить восстановление основной сети в Псковской области и сосредоточиться на локальных заявках потребителей планируют сегодня, 4 января.

Также в компании уточнили, что в Псков прибыл первый заместитель генерального директора - главный инженер Группы «Россети» Андрей Майоров для контроля ликвидации последствий аномальных осадков в электросетевом комплексе региона.

Специалисты «Россетей» продолжают работу в круглосуточном режиме. Группировка сил и средств компании «Россети» составляет 163 мобильных подразделений в составе 620 человек. В Псковскую область дополнительно прибыли 56 бригад - более 200 человек из соседних регионов.

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Напомним, энергетики ликвидируют последствия сильного снегопада, накрывшего большинство районов Псковской области в ночь на 2 января. Ситуация осложнилась переходом температуры от плюсовых к минусовым значениям, что спровоцировало налипание снега и льда на провода. Специалисты «Россетей» заранее перешли в режим повышенной готовности и незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. Со 2 января специалисты действуют в особом режиме работы.