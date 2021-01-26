ЖКХ

Анатолий Копосов внес предложение по информированию о сбоях в электроснабжении

Заместитель председателя Псковского областного Собрания Анатолий Копосов (КПРФ) предложил использовать линию МЧС для информирования населения о сбоях в электроснабжении. Об этом с парламентского часа 54-й сессии областного Собрания 28 января передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нужно сказать прямо, диспетчерская служба практически не справилась - дозвониться было нельзя», - сказал он и предложил использовать линию МЧС. «Прошу администрацию области обратить на это внимание. Население не знало, что делать», - добавил парламентарий.

Также Анатолий Копосов выразил надежду, что главы муниципалитетов внесут свои замечания, учитывая проблемы с электроснабжением из-за недавней непогоды, в находящуюся у них на согласовании целевую программу по модернизации объектов электросетевого хозяйства региона.