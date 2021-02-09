ЖКХ

В Псковских теплосетях рассказали, протекают ли трубы по выходным

В МП города Пскова «Псковские тепловые сети» ответили на вопрос псковича, поступивший в рубрику «Интерактив» на сайте предприятия.

«Вы часто пишите о ремонтах, прорывах и прочем. Складывается впечатление, что они происходят только в рабочее время, а в выходные и праздники трубы не текут», - написал автор обращения.

«Очень интересный и немного провокационный вопрос. Но мы на него не только ответим, но и покажем живой пример подобных работ. Читатель прав в одном: для сетей нет разницы, выходной день или будний, рабочее время или ночное. С сетями невозможно договориться, хотя иногда очень бы этого хотелось», - рассказали на предприятии, приведя в качестве примера недавнюю аварию на улице Энтузиастов, 3.

«Утечка образовалась в 17.00. Рабочий день у нас с 8.00 до 17.15. Конечно, можно было бы все оставить и уйти домой, но вот как лечь спать, зная, что подвал дома наполняется горячей водой? Естественно, наши коллеги не смогли оставить эту утечку без внимания и приступили к работе. Работы продолжались до 22 часов», - сообщили в ПТС.

«Тяжело работать в таком режиме, и наши коллеги далеко не железные. Они живые люди, у которых есть и свои дела, и потребности, но работа стоит на первом месте, ведь от качества и своевременности выполнения ими своей работы и будет зависеть тепло в наших домах, - отметили на предприятии. - Мы часто повторяем, что благодарны каждому из них за тот вклад, который каждый из них вносит в успех нашего общего дела, мы и дальше будем это делать. Без самоотдачи, ответственности и любви к своей работе каждого из наших коллег общего результата мы не сможем добиться. А от жителей мы просим только одного – понимания. Мы каждый раз приносим свои извинения за доставленные неудобства, и это не просто формальность, мы делаем это искренне и от чистого сердца».