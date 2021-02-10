ЖКХ

Общественники предложили расширить льготы по оплате коммунальных услуг

Общественники предложили начислять малоимущим субсидии на оплату ЖКУ при наличии долгов. Идею сформулировали в письме Общественной палаты РФ и НП «ЖКХ-Контроль» премьер-министру Михаилу Мишустину. Сегодня субсидии перестают начислять, если получатель в течение двух месяцев не оплачивает коммуналку.

«Запрет на выдачу субсидий для граждан с долгами приводит к появлению замкнутого круга. Гражданин не может получить субсидию, поскольку у него есть долги. А они продолжают накапливаться, поскольку нет субсидии», - сказала «Известиям» автор инициативы, глава комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, руководитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Также в письме главе кабмина предлагается изменить подход к оценке семейного дохода, по которому определяется право на помощь. Сейчас учитывают показатель за последние полгода, общественники считают нужным сократить срок до двух месяцев - это позволит помочь людям с нестабильными заработками или потерявшим работу, сказано в документе.

Сейчас субсидии на оплату ЖКУ ежегодно получают порядка 5,4% семей, отмечается в письме. Если предложение общественников примут, число льготников может увеличиться вдвое, оценила Светлана Разворотнева.