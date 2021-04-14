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Мифы и легенды площади Ленина

15.04.2021 15:18|ПсковКомментариев: 1

На площади Ленина забьет фонтан? Голубые ели и сирень спилят? Что будет с памятником? А с пионами? В центре Пскова начались масштабные работы. Вид развороченной земли вызвал у многих смятение и породил несколько мифов. Мы аккуратно и точно снимем с них шелуху.

 

Уже несколько дней по соцсетям бродит картинка. На ней якобы будущий результат благоустройства площади Ленина. Картинка старая, если не сказать древняя. Датируется аж 2009 годом. Старожилы припомнят, был такой конкурс проектов благоустройства площади. На картинке даже не победивший проект, а один из. Через 12 лет кто-то где-то услышал слово «фонтан», нашел соответствующее «подтверждение». Еще и ракурс такой невнятный: то ли есть на площади памятник, то ли уже свалили.

Никакого отношения к реальности картинка не имеет. Хотя фонтан на площади, действительно, будет. Но не сразу. И не такой.

«Фонтан изначально планировался, но немножко не такой - сухой фонтан. На данном этапе достаточно дорогостоящая история, - пояснил накануне глава городской администрации Александр Братчиков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. - Сейчас мы подведем коммуникации. Если жители Пскова выступят за то, что нужен фонтан, обязательно его сделаем - без дополнительного демонтажа покрытия».

План расстановки малых архитектурных форм. Университет справа.

«Сухой» фонтан только так называется. Сооружение вполне себе мокрое, с самой настоящей водой. Его отличает отсутствие чаши для сбора воды. Струи бьют из-под плитки, а вода стекает в резервуары под землей. В других городах такие фонтаны - место для летнего веселья. Станем побогаче - повеселимся.

Да и памятник Ленину остается на своем месте. А потому, в основном, сохранится радиальная структура дорожек, собирающихся в одну точку. Кое-где замостят новые направления, натоптанные ногами псковичей за последние годы.

Нынешние работы - благоустройство, то есть наведение внешнего лоска. И снова тревоги. Боязно горожанам за роскошные голубые ели. Понять опасения можно, в ноябре люди с пилами оставили пенек от такого же дерева в Кикоинском сквере на Октябрьском проспекте. Мол, мешали благоустройству. А ну как снова помешают? И снова мимо - это не более, чем миф.

«Про голубые ели могу сказать, никто их рубить не собирается и не позволит, - снял Александр Братчиков больной вопрос. - Ели останутся в полном объеме. Конечно, не совсем согласен с общественностью, которая не дала нам из площади сделать площадь. У нас это все-таки больше сквер, а в городе не хватает площади, где можно проводить мероприятия, как на Красной площади в Москве. Простой пример: мы новогоднюю елку ставим, по большому счету, на проезжей части. И в нормальном спокойном режиме, если не перекрывать движение, подойти к ней невозможно. Если бы была у нас площадь без большого количества растительности, мы могли бы проводить все массовые мероприятия на этой площади».

План новых посадок.

Про какую общественность говорит градоначальник?

В июле прошлого года на градсовете рассматривали проект благоустройства площади Ленина. Много веселых картинок с фантазиями студентов тогда показал Сергей Станкевич, наиболее известный в качестве дизайнера интерьеров. Взрослые архитекторы назвали все это «красивым велосипедом с треугольными колесами». Молодежи предложили продолжить образование, а вопросы благоустройства центра города отправили на проработку проектировщиков.

То, что вышло из-под их пера заставит серьезно попотеть рабочих с лопатами. Одних только деревьев и кустов высадят полторы сотни штук. Среди них две новых голубых ели. А еще спирея японская, сирень обыкновенная, клен Гиннала, клен остролистный, вяз шершавый, липа мелколистная, кизильник блестящий. У деревьев появятся приствольные решетки. Вокруг поставят лавочки и скамейки, велопарковку, вазоны для цветов.

Позволю себе два замечания в качестве «рядовой» горожанки. Было бы здорово, если бы урны поставили не впритык к скамейкам. Ну чтобы не сидеть на помойке. Когда еще (в 2015 году) в Псков приезжал блогер Илья Варламов, занимающийся проблемами урбанистики. Он обратил внимание на свежереконструированную улицу Пушкина и запредельное на ней количество урн. Псковичи тогда покивали головами, мол, надо же, а мы и не замечали, и правда, как-то много. И ничего не поменялось. Вон, в сквере на проспекте Энтуазиастов повтыкали комплекты-тройки: две скамейки, посередине урна. Красиво?

Второе «здорово»: вот бы деревья для посадок привезли не в виде задохликов с едва наметившимися ветками у детского ствола. А нормальные, подрощенные. В противном случае хорошо, конечно, что в их тени смогут отдохнуть наши внуки, но комфортной городской среды хочется прям завтра.

Отвлеклись на лирику, возвращаемся к реальному проекту. Отдельное место в нем занимают пионы. В контракте на выполнение работ отдельно прописано, как выкапывать клубни, как их хранить с набухшими почками и без таковых. Выкапывать из земли предписано с фотофиксацией (если что-то сгнило - докажи) и менять за свой счет в случае гибели на хранении.

Работы по благоустройству на площади Ленина должны завершиться до 31 июля. Занимается ими ООО «Стройрегион», все великолепие стоит 27 587 824 рубля и 84 копейки. Одновременно проходит ремонт проезжей части и тротуаров по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Гарантия на то и на другое - 48 месяцев, то есть четыре года.

«Считаю, что площадь Ленина - лицо города, хотелось бы, чтобы она выглядела современно и красиво», - выразил Александр Братчиков чаяния большинства жителей Пскова.

Все описанное касается только территории рядом с университетом. Остается вопрос с еще двумя зелеными островками - у кинотеатра «Октябрь» и напротив, где стоят фигуры гномиков. По информации, полученной от Александра Братчикова, территорию у «Октября» приведут в порядок в процессе его превращения в краеведческую библиотеку. На второй сквер городские власти рассчитывают получить финансирование по линии приграничного сотрудничества.

Самое удивительное в этой истории, что несмотря на начатые работы по демонтажу, рядом с университетом все еще стоит новогодняя инсталляция - светодиодная Земля. Вуз купил ее почти за полмиллиона рублей в подмосковной деревне Мендюкино. Уже и 8 марта позади (традиционный день уборки новогодних украшений самыми припозднившимися), и День космонавтики прошел. Не иначе оставили до Пасхи.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #городская среда #площадь Ленина
Источник: Псковская Лента Новостей
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