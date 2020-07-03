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Общество

Ленин в «ковёркинге»

03.07.2020 23:09|ПсковКомментариев: 0

С открытым коворкингом, фонтаном у гномиков, детской площадкой у остановки, откопанной церковью Власия – какой будет и какой никогда не станет площадь Ленина, спорили члены градсовета Пскова. За скрещением циркулей и линеек наблюдала обозреватель Псковской Ленты Новостей.

По-европейски

Градостроительный совет из-за коронавируса собрался 3 июля без вольных слушателей. Кипению страстей это не помешало ничуть. Особое мнение нашлось едва ли не у каждого члена совета, тем более, когда речь зашла о центральнейшем месте Пскова. Площадь Ленина все-таки будут приводить в порядок, но как именно – вот тут взгляды разделились.

«Цель этой работы - украсить город, и город эта работа украсит». «Красивая картинка на выжженной земле». Вот так поляризовались мнения.

Проект благоустройства – это будет именно оно, а не реконструкция – разработают по программе приграничного сотрудничества с Латвией. На сами работы деньги будут искать в других источниках. И дай бог, найдут. Памятна еще история одиннадцатилетней давности с конкурсом проектов реконструкции площади. Победителей, предлагавших снос памятника Ленину и установку скульптуры Довмонта, наградили. С тех пор тишина.

В феврале над новым концептом работала группа из 60 человек, в том числе, в нее вошли студенты и партнеры из латвийского Резекне.

«Перед специалистами была поставлена задача проработать, как могла бы выглядеть территория с точки зрения эмоционального восприятия горожанами и туристами. Через современные архитектуру и дизайн выразить древнюю историю города, - пояснил, откуда что взялось, архитектор-дизайнер Сергей Станкевич. - Пожелание всех участников процесса было в том, чтобы избежать некого типового проектирования. Чтобы эти зоны были более современными, выглядели в хорошем смысле слова по-европейски».

На основной территории будет зона без изысков.

Любопытно, что если в прошлом упор делали на ту часть площади, что примыкает к университету, то сейчас ее назвали «рекреационной зоной». Ничего сверхинтересного там не предполагается. Дорожки, скамейки, деревья и Ленин на том же самом месте.

Теперь акцент смещен в сторону двух скверов, у «Октября» и «у гномиков».

Разработчики концепции посчитали проблемами этих территорий их транзитные функции, отсутствие камерности, благоустройства, туалета и желтый цвет фасада «Октября».

Создатели концепции сосредоточили усилия на двух скверах. 

Шесть десятков светлых голов предлагают обустроить территорию так, чтобы люди хотели там подольше задержаться. Для этого пространства отгородят зелеными насаждениями и от автомобильного, и от пешеходного потоков. На обеих территориях должно появиться нормальное дорожное покрытие, камеры, Wi-Fi, освещение. У одной из остановок – детская площадка.

Рядом с гномиками предполагается открытый коворкинг, скамейки в нем должны быть с розетками и USB-разъемами, а столы высокими, как для фуршетов. Хочешь с ноутбуком стой, хочешь со стаканчиком из расположенной рядом кофейни. Тут же искусственный пруд с фонтаном. Самих гномиков предлагают демонтировать и перенести, куда именно, не уточняется.

Там, где сейчас гномики, планируют создать фонтан.

У «Октября» хотят обустроить две смотровых площадки, на Кремль и на реку. Поставить информационные щиты. Создать пункт проката велосипедов. Туалет предлагают встроить в холм, на котором стоит бывший кинотеатр. А само здание выкрасить такой же серой краской, какой покрыты университет и ДКП. На склоне от «Октября» к Кремлю хотят соорудить амфитеатр. Куда денутся предприниматели, торгующие сувенирами в домиках под псковские клети, также не уточняется.

Рядом с бывшим кинотеатром хотят создать парковку.

Тихое место на перекрестке

От такого коворкинга у некоторых экспертов бомбануло, если уж продолжать разговор в современной лексике. Особенно пламенно выступил Владимир Васильев, председатель регионального отделения Союза архитекторов.

«Я прекрасно понимаю, что мнение студентов и экспертов из Резекне важнее мнения членов Союза архитекторов, которых никак не пригласили участвовать в этой работе. Изобрели европейский велосипед с очень красивыми треугольными колёсами, - припечатал Владимир Васильев. - В который раз к нам в город приезжают специалисты, считающие, что до них тут ничего не существовало. Это не пустыня, где надо разбить прекрасный оазис, а город, где живут люди. В последнюю очередь при работе над площадью Ленина я подумал бы об этих двух зонах. К сожалению, получился пшик».

По мнению Владимира Васильева, ляпов удастся избежать, если привлечь к проектированию членов возглавляемого им отделения.

«Работа имеет право на существование, она не лучше и не хуже тех, что были, - был более мягок Аркадий Гинделис, генеральный директор «Псковгражданпроекта». - Имеем что имеем, место нужно насыщать. Мне понравился амфитеатр. Но я бы предпочёл уделить внимание тому факту, что это не тихое место, а перекрёсток дорог. Я бы не уповал, что молодежь будет там тихонечко сидеть. А детская площадка? Хорошо, когда есть, чем занять детей на остановке, но это небезопасно, вдруг мячик выкатился на дорогу».

Председатель градсовета, глава администрации города Александр Братчиков все это слушал внимательно, своего мнения до поры не высказывая. Но вот Ирину Голубеву, заместителя председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, поддержал. Та обратила внимание, что деревья, будь они высажены у Ленина, превратят площадь в сквер. А еще нарушат зоны охраны важнейших памятников, которые зафиксированы в нынешнем виде.

Создатели концепции рассчитывают задержать горожан на площади.

Совсем уж радикальные предложения высказал Евгений Иванов, директор Псковского филиала Института по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация». Текущий концепт он обсуждать не стал, а предложил свой собственный. Для начала напомнил, что до войны площадь была застроена.

«Сейчас она состоит их трех островов, которые пересекать тяжело, - посетовал архитектор. - Мое предложение коррелирует с тем, что предлагал когда-то Юрий Ширяев. Это разборка кинотеатра и сооружение исторической зоны, которая будет предшествовать Кремлю. Нужно вернуть историческую застройку и показать археологическое объекты, которые помогут создать площадь. Возможно, засыпанная церковь Власия появится. Части площади нужно соединить подземным пешеходным переходом. Дать городу нормальный подъезд к церкви Михаила Архангела».

Слышал бы эти слова Игорь Савицкий, который давно напирает на жесткость охранных нормативов в части застройки центра Пскова, безусловно, ликовал бы. Но Игоря Савицкого в зале не было, а вот Александр Братчиков засомневался:

«Не думаю, что много людей застройку площади поддержат».

Так что вернулись к основному концепту.

Дорогое удовольствие

«Решение смелое, современное, - выразила уверенность Мария Лисенкова, начальник научно-проектного отдела НПЦ по охране памятников. - Это будет новая кровь в нашем городе. Решения актуальны, мы видим теперь целостную структуру всей территории. Что касается коворкингов, то и данное решение имеет право на существование. Концепция интересная».

Здание бывшего кинотеатра предлагают покрасить в серый цвет.

«Мне удивительна зона ковёркинга, - не согласился депутат гордумы Дмитрий Пермяков, смешно коверкающий слово «коворкинг». - Недостаточно модного слова, чтобы зона ковёркинга была востребована студентами. Пока они дойдут сюда через два перехода... И почему только по одной стороне предусмотрена велодорожка? В идеальном мире стоило бы снести ужасный кинотеатр «Октябрь», совершенно позорный, но это колоссальные деньги, которые мы никогда не найдём».

«Красивое слово «коворкинг» замечательно, но как обеспечишь вай-фай? – прошлась по слабым местам концепции Ирина Смирнова, начальник проектного отдела ООО «Псковская недвижимость». – Кто будет следить за навесами с электроснабжением? Без инвестора город будет не в состоянии с этим справиться. Обслуживание водоема – тоже дорогое удовольствие. Да и в белые ночи я не позавидую людям, которые рядом живут. Я бы больше занималась основной территорией, ее функционально следовало бы разделить на зону, которая работает на студентов, и на зону, через которую туристы идут от парковки к Кремлю. А территория правее памятника могла бы быть использована для установки новогодней елки».

Предложившие амфитеатр на склоне от бывшего кинотеатра к Кремлю не учли интересы тех, кто торгует тут сувенирами.

«Когда делаете визуализацию, пожалуйста, приглашайте экспертов в разных категориях, - настойчиво предложил депутат гордумы Федор Постнов, которому очень не понравилось, что в концепции не учли интересы маломобильных групп. – Молодежь, прежде чем что-то дать, должна получить образование».

Приглашать экспертов из своего ведомства призвал Вадим Нэдик, и.о. председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия. И делать это не тогда, когда нужно вписать уже готовый проект в историческое поселение, а на самом первом этапе.

Концепцию в итоге приняли за основу, требующую доработки на стадии проектирования. Не первый это уже подход к снаряду с маркировкой «площадь Ленина». Хотя бы в двадцатые годы центр города приобретет человеческий вид? Подождем, понаблюдаем.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
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