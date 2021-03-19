Общество

Депутат Денис Иванов высадит голубые ели у бюста Кикоина в Пскове

Депутат Псковской городской Думы по 15-му округу, руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов высадит голубые ели у бюста Кикоина. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Депутат напомнил, что осенью прошлого года в период благоустройства территории, прилегающей к бюсту, была спилена одна голубая ель, что очень расстроило жителей микрорайона.

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«Одна из жительниц округа восприняла это близко к сердцу, тем более, что она когда-то участвовала в ее высадке. Она рассказывала мне об этом со слезами на глазах, и я принял решение профинансировать компенсационную высадку ели», - рассказал депутат. Вместо одной спиленной голубой ели он намерен посадить две.

«Считаю, взамен каждого спиленного дерева надо высаживать два — на случай, если одно не приживется. Дождемся, когда выйдет донник, согласуем сроки с отделом благоустройства УГХ и посадим у бюста молодые ели», - пообещал Денис Иванов и выразил надежду, что жители округа поучаствуют в этом мероприятии.

Тема спиливания зеленых насаждений, по словам депутата, очень больная, «особенно для пожилых псковичей, потому что во многом именно благодаря им мы имеем такой зеленый город».

«Зачастую органам власти приходится делать выбор в пользу безопасности горожан и в пользу развития города. И надо понимать, что ни одно дерево не спиливается по чьему-то хотению — решение принимает специальная комиссия, которая выезжает на место и обследует дерево», - объяснил Денис Иванов.

Также он прокомментировал недавнюю историю со спилом деревьев рядом с торговым комплексом «Шайба». «История, действительно, неприятная для всех местных жителей, но особенно для тех, кто эти деревья сажал десятилетия назад. Теперь там голое поле. Одно дело, если деревья аварийные, существует угроза жизни людей и по заключению комиссии необходим спил, и это тоже надо учитывать. Но совсем другое - что люди получат взамен», - отметил депутат. В данном случае он тоже считает, что взамен спиленных деревьев на этом месте нужно посадить вдвое больше зеленых насаждений.

Напомним, вопрос по спиленным деревьям вдоль улицы Стахановской обсуждался накануне на заседании комитета ПГД по ЖКХ и благоустройству.