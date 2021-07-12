ЖКХ

«Псковские тепловые сети» остановят свои теплоисточники 17 июля

Руководитель муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов прокомментировал отключение водоснабжения в Пскове 17 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, ПТС в этот день остановит свои теплоисточники в областном центре.

«17 июня, в субботу, остановится водоснабжение города. Соответственно, для Псковских теплосетей это большая, тяжелая, нестандартная рабочая ситуация. Мы будем вынуждены остановить все свои теплоисточники, а значит в субботу горячей воды в городе также не будет. Возобновлять горячее водоснабжение начнем в воскресенье. Как правило, это происходит после 2-3 часов с момента, когда холодная вода пойдет в город. Нам надо запустить около 10 котельных, теплоисточников, которые работают летом, 92 центральных тепловых пункта и целый ряд других механизмов, оборудования. Это большая и нестандартная работа для всего коллектива. Понимаю, что в таких непростых климатических условиях приходится работать. Людям тяжело, но выбора нет. Мы должны сделать свою работу, и должны сделать ее качественно», - отметил Игорь Максимов.

В пресс-службе предприятия пояснили, что воду не станут спускать из тепловых сетей, иначе понадобится значительно больше времени для запуска. «Все сети останутся под давлением, что поможет предприятию значительно сократить время, необходимое для пуска», - уточнили в пресс-службе.

«Если "Горводоканал" начнет заполнение сетей в 00 часов 00 минут 18 июля, то холодная вода появится у жителей только к утру. Только после того, как вся система будет наполнена водой, а воздух спущен, наше предприятие сможет начать запуск котельного оборудования и циркуляционных насосов, но все это тоже не быстро. В лучшем случае, мы сможем подать теплоноситель к вечеру, если не возникнет никаких непредвиденных обстоятельств. Мы приносим жителям нашего города извинения за доставленные неудобства, но в данной ситуации мы не можем ничего поделать — сами зависим от подачи водоснабжения», - добавили в ПТС.