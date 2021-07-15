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В Горводоканале уточнили, когда в домах псковичей появится вода после отключения

Какой период времени в Пскове не будет водоснабжения и как к нему подготовиться, рассказал в эфире «Эхо Москвы» в Пскове руководитель муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

«Мы полностью остановим водоснабжение на сутки впервые за 11 лет. В последний раз такое отключение воды было в августе 2010 года, хотя до этого оно проводилось ежегодно», - рассказал Константин Болотин.

Руководитель «Горводоканала» добавил, что уже сегодня, 16 июля, с 23.00 специалисты начнут снижать давление в трубах, а к 0.00 насосы полностью отключат. В связи с этим псковичам необходимо запастись водой, причем рассчитывать запас можно только на сутки - уже ночью с субботы на воскресенье вода снова потечет по трубам.

«Мы специально берем достаточно большой временной период - целые сутки. Это связано с тем, что на опорожнение и наполнение системы уходит много времени. Конечно, благодаря новому технологическому оборудованию пуск насосов для подачи воды будет плавным и щадящим, но долгим. Мы планируем закончить ремонтные работы к 19.00-20.00 субботы и начать плавно запускать воду в трубы. Постараемся приложить все усилия, чтобы не выйти за рамки указанного времени», - подчеркнул Константин Болотин.

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В этот день работать будет весь штат Горводоканала, а также специализированные службы - МЧС, Роспотребнадзор и другие. Каждая группа специалистов будет выходить по своему графику для мониторинга ситуации. Работу целого дня поделят на 2 части - ремонт оборудования и его запуск, и для работы во время каждой из них готовятся свои сотрудники.

Константин Болотин принес извинения псковичам за доставленные неудобства и отметил, что такая однодневная профилактика больше не планируется в ближайшие 10-15 лет, либо мероприятия будут проводиться локально и безболезненно.