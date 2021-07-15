ЖКХ

Администрация Пскова объяснила отключение воды раньше назначенного времени

Большое количество вопросов поступило от псковичей об отключении воды раньше назначенного времени, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова. В чем причина – рассказал заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города Пскова Антон Ляугминас.

«Нужно понимать, что процедура отключения воды в таком объеме – процесс непростой и небыстрый. Это не так, что повернули один вентиль, и все – нет воды. Систему начали готовить к отключению заранее, из-за этого ослабевало давление в трубах. К тому же, не стоит отметать тот факт, что жители стали заготавливать запасы воды примерно в одно время, что тоже дало нагрузку на систему водоснабжения.

На данный момент МП «Горводаканал» проводит плановые ремонтные работы, задействовано 155 сотрудников на 29 объектах. Запуск системы планируется начать постепенно с 20.00 17 июля», сообщил Антон Ляугминас.

Администрация города приносит извинения жителям Пскова за причиненные неудобства.