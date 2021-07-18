ЖКХ

Восстановление водоснабжения в Пскове задерживается из-за старости и износа сетей

Восстановление водоснабжения в городе Пскове задерживается. Как сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников, старость и износ сетей дают о себе знать, многие повреждения были установлены уже в течение дня. В частности, работники производят замену элементов более чем 40-летней давности.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт губернатора Псковской области

«Работы в соответствии с планом уже завершены в полном объеме, но заполнение системы займет время», - пояснил глава региона.

В первые минуты после включения вода может быть ржавой – это техническое следствие перезапуска системы, предупредил Михаил Ведерников.

Ожидалось, что водоснабжение будет восстановлено к 3-4 утра, но этого не произошло из-за аварийной ситуации.