ЖКХ

Подача воды в дома жителей Пскова ожидается в течение часа

МП Пскова «Горводоканал» ликвидировал основные аварии и возобновил наполнение системы сегодня в 7:40. Как сообщает официальный телеграм-канал Псковской области, подача воды ожидается сегодня, 18 июля, в течение часа.

Давление будет восстанавливаться постепенно. Уже появляется вода в Крестах, в домах на улице Труда и частично на улице Юбилейной, уточнил губернатор Михаил Ведерников.

«Уже принято решение, что тем, кто платит за воду по нормативу, будет проведен перерасчет!» - говорится в сообщении.