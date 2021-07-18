ЖКХ

Константин Болотин прокомментировал ситуацию с подачей воды в Пскове

Директор МП «Горводоканал» Константин Болотин прокомментировал ситуацию с подачей воды в Пскове.

«Система водоснабжения Пскове заполняется, - сказал Константин Болотин. - Часть улиц уже с водой: Никольская, Яна Фабрициуса, Народная, Гражданская, Юбилейная, часть Рижского проспекта, улица Юности, микрорайон Кресты, Завокзалье, Корытово. В ближайшие часы водоснабжение будет восстановлено и на остальных улицах».

По словам Константина Болотина, в субботу, 17 июля, был запланирован большой объем аварийно-восстановительных работ на сетях и насосных станциях города. Большую часть из них удалось завершить к 20.00 17 июля, но на одном из участков, который находится на территории Горводоканала, на улице Советской Армии, в процессе демонтажа серьезного оборудования произошла поломка этого оборудования, так как техника была очень старой. В связи с тем, что такое советское оборудование в таких размерах уже не выпускается, сотрудникам пришлось на месте заниматься изготовлением нового. Это заняло достаточно много времени, поэтому горводоканал не успел подать воду в обещанные сроки, пояснил он.

Фактически первый запуск начали в 2:35, но в процессе запуска произошла еще одна авария на сетях водопровода, продолжил директор предприятия. Рабочим пришлось остановиться, делать раскопку, найти причину аварии, ее ликвидировать и заварить. Второй запуск был осуществлен в 7:40, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города со ссылкой на руководство МП «Горводоканал».

«Сейчас идет длительный процесс заполнения водой всех труб и водоводов города, так как система водоснабжения находилась "пустой" все это время», - сказал Константин Болотин и принес извинения за доставленные неудобства.