ЖКХ

Вода поступает в 85% домов города Пскова - губернатор

Вода поступает в 85% домов города Пскова, работа по восстановлению водоснабжения продолжается. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Вода поступает в 85% домов города Пскова. Давление нормализуется. Проблемы с подачей воды еще остаются в Крестах и на дальнем Завеличье. По большей части они связаны с мелкими авариями на подкачивающих станциях. Работа продолжается», - отметил глава региона.

Напомним, 17 июля в областном центре на сутки отключили водоснабжение для выполнения плановых ремонтных работ на сетях. Подача воды в дома псковичей была задержана.