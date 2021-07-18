Александр Братчиков о «Горводоканале»: Люди работали по 30 часов без перерыва

Сотрудники муниципального предприятия «Горводоканал» работали по 30 часов без перерыва. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе пресс-подхода 19 июля, комментируя работу предприятия на прошедших выходных, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Александр Братчиков добавил, что работу «Горводоканала» подвергнут отдельной проверке. «Оценим, насколько объективно были смещены сроки ввода объектов в эксплуатацию. Но хочу сказать, что никто с работы вчера не ушел до тех пор, пока большинство сетей не были заполнены водой с нужным давлением», - резюмировал он.
Напомним, 17 июля в Пскове отключили водоснабжение для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Вода начала поступать в дома псковичей в течение следующего дня.