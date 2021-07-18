ЖКХ

Александр Братчиков о «Горводоканале»: Люди работали по 30 часов без перерыва

Сотрудники муниципального предприятия «Горводоканал» работали по 30 часов без перерыва. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе пресс-подхода 19 июля, комментируя работу предприятия на прошедших выходных, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«"Горводоканал", безусловно, очень старался, - отметил он. - Люди работали по 30 часов без перерыва, в том числе и "Тепловые сети". У меня больше вопросов к управляющим компаниям. Проблема в том, что управляющие компании во время не отрегулировали работу насосов повышения давления. Задача, чтобы не было ни одного дома, где есть перебои с подачей холодной или горячей воды. Соответствующее давление должно быть в системе. "Горводоканал" подал давление в город полностью».

Александр Братчиков добавил, что работу «Горводоканала» подвергнут отдельной проверке. «Оценим, насколько объективно были смещены сроки ввода объектов в эксплуатацию. Но хочу сказать, что никто с работы вчера не ушел до тех пор, пока большинство сетей не были заполнены водой с нужным давлением», - резюмировал он.

Напомним, 17 июля в Пскове отключили водоснабжение для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Вода начала поступать в дома псковичей в течение следующего дня.