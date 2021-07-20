ЖКХ

В ПТС рассказали о трудностях работы в день отключения воды в Пскове

Диспетчер аварийно-диспетчерской службы муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Максим Лебедев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал о том, как работали сотрудники «Теплосетей» в день отключения горячей воды.

«Я дежурил в день запуска воды, 18 июля. Поступало очень много звонков о сроках подачи воды. При этом люди всегда просили назвать точное время включения воды, вплоть до минуты. Они были уверены, что я специально вру им. Но ведь я не могу ежеминутно звонить рабочим, которые прямо сейчас заняты на месте. Хорошо, что многие горожане отнеслись к ситуации с пониманием», - рассказал диспетчер ПТС.

По словам Максима Лебедева, все сотрудники «Теплосетей» вышли на работу к моменту предполагаемого запуска воды, и многие оставались на рабочих местах до вечера, пока воду окончательно не пустили по домам. Крупных утечек и аварий в тот день не произошло, и все котельные «сразу растопились неплохо», добавил диспетчер ПТС.

«В тот день люди звонили и обращались с самыми разными вопросами, даже с теми, которые не касаются горячей воды. Они говорили, что мы - единственные, кто берет трубку, и пытались у нас узнать, что же происходит в городе. Тогда мне самому пришлось добывать информацию из новостей и от своих знакомых, чтобы рассказать ее горожанам», - сказал он.