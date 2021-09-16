ЖКХ

Более 1000 домовладений в Пыталово будут догазифицированы

Выставка газового оборудования открылась в Пыталово 16 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Представленные на площади перед домом культуры газовые плиты и котлы, водонагреватели и счетчики газа, необходимые для газификации домовладений, осмотрели первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский, вице-губернатор Василий Осипов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников, представители администрации региона, муниципального образования и жители Пыталово.

Жителям Пыталово рассказали, что параллельно с программой газификации в регионе реализуется программа догазификации. Во вторую на сегодняшний день вошло порядка 31 тысячи домовладений, отметил Олег Басников.

«Чувствуется, что Псковская область ждала эту программу», - подчеркнул Сергей Густов. Губернатор с ним согласился.

Более 1000 домовладений в Пыталово будут догазифицированы, уточнил Андрей Турчак.

Представители делегации ознакомились с мобильным офисом, в котором велся прием предварительных заявок на догазификацию, и пообщались с местными жителями.