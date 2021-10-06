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В «Теплосетях» пояснили, почему два дома остались без отопления в Пскове

15.10.2021 08:40|ПсковКомментариев: 0

Во время ремонта участка трассы удалось обнаружить нетипичные проблемы с трубой, которая отапливает два дома по улице Юбилейной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МП города Пскова ПТС.

Фото здесь и далее: МП города Пскова ПТС

Сложность работ по замене участка трассы заключается в том, что труба, которая пролегает около дома №75 по улице Юбилейной и отапливает два дома, имеет слишком большой диаметр.

«По факту такого диаметра здесь не нужно, он попросту излишний, так как дома не могут в себя принять тот объем теплоносителя, который может отдать труба. При этом трасса проложена из подручных средств, еще и бог знает в каком году. На ней огромное количество швов, хотя её не ремонтировали, видимо собирали из остатков. Под трубой нет опоры, положена она на кусок другой трубы, который уже сгнил, а про изоляцию и говорить не приходится», - отметили в ПТС.

При строительстве дома трубу зацементировали в его фундамент для создания «мертвой опоры». Теперь под фундаментом, который давил на участок трубы, лежавший на гнилой трубе, труба дала течь.

«Интересен тот факт, что в камере, перед домом, нет запорной арматуры, от слова совсем, то есть локально перекрыть участок без отключения соседних домов и двух садиков попросту невозможно. Если честно, с таким мы еще не сталкивались», - рассказали в организации.

Прибывшие на место сотрудники ПТС установили запорную арматуру и запустили отопление на социальные объекты и в несколько многоквартирных домов.

«Без отопления остались только 2 дома по улице Юбилейной - №№73 и 75. Всем понятно, что пока дома и объекты стояли под давлением, то страшного ничего не произошло, никто и не почувствовал отключений, благо температура еще далеко не минусовая, а работы проводятся днем, но факт остается фактом», - добавили в «Теплосетях».

По окончании работ, которые проводятся до сих пор, станет понятно, какие еще участки отопительной системы нуждаются в замене и модернизации. По словам сотрудников ПТС, это все сложно и трудозатратно, однако от этого зависит будущее предприятия и качество оказываемых услуг.

«Сегодня мы снова копаем, как и вчера, как и позавчера, да и завтра мы определенно будем что-нибудь копать. Но не думайте, что нам это приносит какое-то сакральное удовольствие, все это необходимость», - обратились к жителям микрорайона в «Теплосетях».

Теги: #птс #тепловые сети #теплоснабжение
Источник: Псковская Лента Новостей
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