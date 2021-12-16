ЖКХ

Более 600 стихийных свалок убрали за год в Псковской области

608 несанкционированных свалок убрал на территории Псковской области за прошедший год филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка). Это почти 7 500 кубических метров мусора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

«Несанкционированные свалки - это следствие отсутствия терпения людей донести мусор до контейнера или просто убрать за собой последствия пикника. А потом один такой пакет с мусором или бутылка в канаве или лесу вырастают в горы, что, естественно, сказывается на облике нашей области», - заметили в «Экопроме».

Для уборки таких несанкционированных свалок в автопарке компании есть ломовозы с манипуляторной установкой, которые работают по всей области. Причем не только на суше, но и на островах.

«Мы призываем не быть участниками и, тем более, теми, кто устраивает эти свалки. Давайте в наступающем году работать над минимизацией образования свалок и на ранних этапах их предотвращать, сохраняя чистоту и красоту Псковской земли» - обратились к жителям региона в компании.